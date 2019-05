Szokująca oferta dla klientów australijskiego sklepu. Poduszki, spódniczki i torebki ze zdjęciami z Auschwitz

Sklep Redbubble wprowadził do swojej oferty produkty, które nawiązują do Holocaustu. Na poduszkach, spódniczka czy torebkach pojawiły się autentyczne zdjęcia z niemieckiego obozu koncentracyjnego. W sprawie interwencję podjęło na Twitterze muzeum Auschwitz.

Australijski sklep Redbubble chwali się tym, że zrzesza ponad 700 tysięcy artystów z całego świata. W swojej ofercie ma właśnie produkty oferowane przez niezależnych artystów, tym razem efektem tego było pojawienie się produktów z serii o Auschwitz.

Na stronie pojawiły się oferty, które szokowały klientów. Już za cenę ok. 40 euro można było kupić poduszkę, spódniczkę czy torebkę z nadrukiem autentycznego zdjęcia z Auschwitz. W sprawie interwencje postanowiło podjąć muzeum Auschwitz, które skierowało odezwę do sklepu.

– Czy naprawdę sądzicie, że sprzedawanie takich przedmiotów jak poduszki, spódniczki i torby z nadrukami z Auschwitz – miejsca niewyobrażalnej ludzkiej tragedii, gdzie zamordowanych zostało ponad 1,1 miliona ludzi – jest akceptowane? To raczej niepokojące i pozbawione szacunku – napisano na Twitterze.

.@redbubble Do you really think that selling such products as pillows, mini skirts or tote bags with the images of Auschwitz – a place of enormous human tragedy where over 1,1 million people were murdered – is acceptable? This is rather disturbing and disrespectful. pic.twitter.com/cdPvZGMXC6

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) May 7, 2019