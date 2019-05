Absurdalne zarzuty izraelskiego polityka: „Polacy współpracowali przy tworzeniu i prowadzeniu obozów zagłady”

Żydowski parlamentarzysta, który ostro skrytykował projekt ustawy o mieniu bezspadkowym po ofiarach Holokaustu, ponownie oskarżył Polaków o antysemityzm oraz o udział w Holokauście.

Izraelski parlamentarzysta Yair Lapid jest znany z bezkompromisowego stanowiska w oskarżaniu Polaków o udział w Holokauście. To on najmocniej krytykował Polskę za zmianę ustawy o IPN. Jego postawa doprowadziła do ostrej wymiany zdań pomiędzy nim a polską ambasadą.

Lapid ani na jotę nie zmienił swojego zdania, mówiąc, że otrzymał z Polski setki komentarzy na swoje konta na Facebooku i Twitterze, które jak powiedział, niemal wszystkie były pisane antysemickim językiem. Nadal oskarża Polskę.

W ostatnim wywiadzie udzielonym izraelskiemu korespondentowi w Polsce Nissanowi Tzurze, powiedział, że Niemcy nie przypadkiem założyli swój obozy w Polsce, ponieważ wiedzieli, że polska ludność im pomoże. Wysunął też kompletnie absurdalne oskarżenia, że Polacy współpracowali przy tworzeniu i prowadzeniu obozów zagłady.

O zwrocie majątków wypowiedział się następująco:

„Polacy są katolikami i wiedzą, że w Starym Testamencie napisano: »Czy zabiłeś i wziąłeś w posiadanie?«. Nie można mordować ludzi i mówić, że chce się odziedziczyć własność zamordowanych. Ta własność powinna zostać zwrócona ocalałym z Holokaustu i ich rodzinom, ponieważ jest to ich własność”.

Yair Lapid natychmiast też zareagował na projekt ustawy złożony przez Kukiz’15 w sprawie mienia bezspadkowego po ofiarach Holokaustu

„Nie wystarczy im, że polska ziemia płacze krwią Żydów, więc teraz dostaliśmy kolejne dowody, że w są Polsce siły antysemickie, które ośmielają się podnosić głowę w czasie, gdy obchodzimy w Izraelu Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Rząd Izraela musi zażądać, aby rząd polski zmył tę hańbę”.

Źródło: Onet.pl