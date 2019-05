Chylińska nie owija w bawełnę. Dramatyczne słowa piosenkarki: Mam wybór, albo się zapić na śmierć, albo pójść w tango

– Czasami w życiu mam wybór, albo się zapić na śmierć, albo pójść w tango, albo napisać o tym piosenkę i negocjować z czasem – mówi Agnieszka Chylińska w wywiadzie opublikowanym na youtubowym kanale artystki.

W bardzo szczerej i otwartej rozmowie piosenkarka „nie owija w bawełnę” i mówi wprost o tematach związanych jej karierą, problemami z alkoholem, załamaniu psychicznym czy też sytuacją rodzinną.

Gdyby nie moja ciekawość życia to by dawno mnie nie było na tym świecie, gdyby nie to, że mam tak cudowne dzieci, które nie są świadome tego migotu tej matki porąbanej. Demony które krążą wokół mojej głowy są okrutne – przyznała Chylińska.

Dużo czasu poświęcono także początkom kariery Agnieszki Chylińskiej, a dokładniej połowie lat 90. kiedy to zespół O.N.A zdobył największą popularność.

Jak się okazuje, pomimo ogromnych pieniędzy i rozpoznawalności ten czas był dla piosenkarki bardzo bolesny i trudny życiowo.

Pierwsze moje załamania nerwowe, depresje i próby samobójcze, to były pierwsze lata w ONA. Ja czułam, że się mijam z tym snem, który sobie wymyśliłam, że się przestrzeliłam. W wieku 18 lat zostałam bardzo źle potraktowana przez dorosłego faceta, potraktował mnie jak gówno – wspomina.

Moja kariera rozpoczęła się gdy miałam 18 lat, to było za wcześnie, zostałam zniszczona, zepsuta, rozp***dolona, ten alkohol, narkotyki, faceci – to wszystko było za szybko – przyznała artystka.