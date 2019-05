Czesi przypominają Rosjanom: „Jesteście odpowiedzialni za II Wojnę Światową!”

Rosyjski gang motocyklowy, dumnie nazywający się Nocnymi Wilkami, jak co roku przemierza mapę Europy z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Sympatyzujące z komunistycznymi i parakomunistycznymi ideologiami europejskie elity, nie widzą żadnego problemu w zakłamywaniu historii przez Rosjan i kreowaniu radzieckich żołdaków na bohaterów. Nie wszyscy Europejczycy mają jednak tak krótką pamięć – Czesi postanowili w dobitny sposób przypomnieć Rosjanom ich współudział w rozpętaniu wojny.

Czesi po raz kolejny pokazują, że za nic mają sobie niewygodne ramy poprawności politycznej, jakie siłą próbują nakładać na Europę Środkową zachodnie elity. Fałszowanie historii nie przejdzie u naszych południowych sąsiadów. Przekonali się o tym rosyjscy motocykliści z gangu Nocnych Wilków, którzy rozpoczynając swój triumfalny przejazd przez czeskie państwo, spotkali się z bardzo chłodnym przyjęciem. Nasi sojusznicy z Grupy Wyszechradzkiej rozpostarli nad ich głowami baner przypominający, że II Wojnę Światową wspólnie rozpętali Hitler i Stalin.

This is how the Czech Republic welcomed the Night Wolves, which is a Russian governmental criminal gang. pic.twitter.com/uGdxNwtZWc

— Jakub Janda (@_JakubJanda) May 9, 2019