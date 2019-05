Dziennikarz BBC zaszokował całą Wielką Brytanię. Porównał dziecko Meghan i księcia Harry’ego do małpy!

Dziennikarz z BBC Danny Baker zaszokował całą Wielką Brytanię. W mediach społecznościowych zamieścił prześmiewczy wpis o narodzinach dziecka księżnej Meghan i księcia Harry’ego. Porównał dziecko do małpki. Komentarz do tego wydarzenia uznany został za skrajnie rasistowski a dziennikarz natychmiast stracił pracę.

Dziennikarz z BBC po zorientowaniu się, że o rodzinnie królewskiej piszę się tylko dobrze lub wcale od razu skasował swój wpis porównujący dziecko do małpy. Jednak, jak wiadomo, w internecie nic nie ginie.

Co było oczywiste internauci zrobili zrzuty ekranu wpisu Danny’ego Bakera i podają je wciąż dalej na Twitterze, oskarżając go o rasizm i niestosowne zachowanie. W poście dziennikarz dodał zdjęcie pary trzymającej za ręce szympansa, ubranego w dziecięcy strój. „Royal baby opuszcza szpital” – dodał w komentarzu Baker.

So not only does Danny Baker post an image comparing a baby w African heritage to an ape, but he has the audacity to say problem is that those of us who point out how racist it is have “diseased minds”. Classic example of blaming those of us who call out racism for its existence pic.twitter.com/6gtKMpaHZY

— Afua Hirsch (@afuahirsch) May 8, 2019