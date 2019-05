Jasnowidz Krzysztof Jackowski zdradza wyniki wyborów do Europarlamentu. Szykuje się ogromna niespodzianka

Jasnowidz Krzysztof Jackowski opowiedział o swoich przewidywaniach dotyczących wyników w nadchodzących wyborach. Jak podkreślił, nie można utożsamiać wyników wyborów do Europarlamentu z wynikami wyborów parlamentarnych.

– Wybory do Europarlamentu i wybory do Parlamentu polskiego w jesień nie będą równe. Nie wzorujmy się na tym, że to, co się stanie w wyborach do Europarlamentu, to podobnie się stanie w wyborach do polskiego Sejmu. Tu będą inne wyniki i tu będą inne wyniki. Nie będzie takiej polaryzacji – podkreślał.

– Będzie to mocne uderzenie PiS-u, uważam, a bardzo słabe i nie uderzenie, bardzo słaby wynik będzie Platformy Obywatelskiej. I wcale Platforma nie powinna mieć żalu o to do wyborców PiS-u, dlatego że PiS ma swój stały elektorat, a właśnie partia Konfederacja, dużo młodych ludzi, zaskoczy opinię publiczną, właśnie Konfederacja – tam są narodowcy, tam jest Liroy, Korwin-Mikke – mówił.

– Okaże się, że nie będzie to zwycięski wielce dla nich wynik, żeby pokonać inne partie – np. PiS – ale okażą się mocą i poważną siłą. Zaczną się liczyć. Konfederacja namiesza bardzo mocno. Może nie będzie to aż taki wielki, imponujący wynik w ilości posłów do Europarlamentu z ich frakcji, ale Konfederacja bardzo mocno zabierze głosy na niekorzyść Platformy Obywatelskiej, czyli inaczej Koalicji Europejskiej – zaznaczył Jackowski.

– Bardzo wątle kojarzy mis się Platforma Obywatelska w wyborach do Europarlamentu. Bardzo mocno kojarzy mi się PiS i zdrowo kojarzy mi się Konfederacja – podsumował.

Źródło: se.pl