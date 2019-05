Koszulki z szyderczym nadrukiem nawiązującym do Holokaustu. Australijska witryna odpowiada po interwencji Muzeum Auschwitz [FOTO]

Witryna Redbubble umożliwia artystom tworzenie projektów. Okazało się, że w ofercie pojawiły się spódnice i torby ze zdjęciem… obozu Auschwitz oraz koszulki z nadrukiem „Dr. Holocaust wants you to get a beard” (ang. dr Holocaust chce, żebyś zapuścił brodę). Jest reakcja po interwencji muzeum.

Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau złożyło skargę do witryny, która sprzedawała koszulki z satyrycznym nadrukiem nawiązującym do Holokaustu oraz minispódniczki, torby oraz inne materiały z nadrukiem niemieckiego obozu zagłady Auschwitz.

Jak mówił rzecznik Muzeum, Bartosz Bartyzel, pracownicy byli „zszokowani i oburzeni”, gdy zobaczyli produkty oferowane przez australijską witrynę.

„Czy naprawdę uważacie, że sprzedaż takich produktów jak poduszki, minispódniczki lub torby z wizerunkami Auschwitz – miejsca ogromnej ludzkiej tragedii, w której zamordowano ponad 1,1 miliona ludzi – jest do przyjęcia? Jest to raczej niepokojące i lekceważące” – napisało Muzeum Auschwitz do Redbubble na Twitterze.

.@redbubble Do you really think that selling such products as pillows, mini skirts or tote bags with the images of Auschwitz – a place of enormous human tragedy where over 1,1 million people were murdered – is acceptable? This is rather disturbing and disrespectful. pic.twitter.com/cdPvZGMXC6 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) May 7, 2019

We have been wondering @redbubble if "the nature of this content" is also "not acceptable" for you and is "not in line with your Community Guidelines"? We wish to bring this to your attention. pic.twitter.com/seCe8xr31W — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) May 8, 2019

W odpowiedzi australijska witryna napisała, że „charakter tej treści jest niedopuszczalny” i oświadczyła, że podejmuje „natychmiastowe działania w celu usunięcia tych i podobnych dostępnych u nich rzeczy”. Redbubble pozwala bowiem artystom tworzyć projekty rzeczy wykonanych z tkaniny i bezpośrednio je sprzedawać online.

„Redbubble zajmuje zdecydowane stanowisko przeciwko rasizmowi i przemocy, w tym okrucieństwom popełnianym w nazistowskich obozach koncentracyjnych” – podkreśliła spółka w osobnym oświadczeniu,

Jak podkreślał Bartyzel, komercjalizacja Holokaustu i niewłaściwe użycie zdjęć obozu zagłady jest spowodowane „brakiem wrażliwości, bezmyślnością, może czasem formą prowokacji”. Jego zdaniem, najskuteczniejszym środkiem zaradczym na to jest nieustanna edukacja na temat obozu.

