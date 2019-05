Między uczestnikami Big Brother TVN „poszło na noże”! Paweł szykuje się do walki. „Dopatruję się w tym spisku”

Między uczestnikami Big Brother TVN doszło do dużej awantury. Wszystko przez to, że Wielki Brat zlecił Igorowi przygotowanie Pawła do walki bokserskiej z Olehem. Nie wszystkie zalecenia nowego trenera spodobały się uczestnikowi programu TVN.

Do programu „Big Brother” całkiem niedawno dołączył Paweł, który jest chłopakiem Justyny Żak, która w domu Wielkiego Brata jest od samego początku. Teraz Wielki Brat zapowiedział, że Paweł zmierzy się w walce bokserskiej z Olehem. Zadanie przygotowania Pawła do tego wydarzenia otrzymał Igor.

Zadanie to nie jest łatwe, Oleh jest byłym mistrzem Ukrainy w boksie. W związku z tym Pawła trenował będzie Igor, który również jest byłym bokserem. Współpraca obu mężczyzn nie układa się jednak dobrze i doszło między nimi do pierwszej sprzeczki.

Pawłowi nie spodobała się bowiem decyzja Igora, który stwierdził że do czasu walki chłopak nie będzie mógł spać z Justyną. – Ja w tym wyczuwam jakąś osobistą złośliwość – powiedział Paweł. – Tu nie ma żadnej mojej złośliwości. To jest po prostu symulacja mojego okresu przygotowawczego – odpowiedział krótko Igor.

To jednak nie wystarczyło Pawłowi, który zaczął węszyć spisek. – Uważam, że to jest totalnie bez sensu i tylko po to, żeby mnie prowokować – powiedział Paweł i dalej kontynuował swój wywód. – A co z regeneracją? Regeneracja jest tak samo ważna jak trening. Ja będę się gorzej regenerował, śpiąc daleko od Justyny. Będę się gorzej wysypiał, nie śpiąc z Justyną.

Igor, do którego szybko dołączyli inni uczestnicy, przekonywał Pawła że jest to decyzja rozsądna i dobra dla niego samego. Do chłopaka Justyny nie docierały jednak żadne argumenty, co poskutkowało tym, że ostatecznie decyzję musiał podjąć Wielki Brat, który zdecydował że Paweł będzie spał osobno.

– Dochodzę do wniosku, że to całe zadanie jest tylko po to, żebym ja nie spał z Justyną. Wielki Brat widzi to, że ja tu jestem tylko dla Justyny i uważam, że to całe zadanie zostało wymyślone po to, żeby mnie odizolować od Justyny – stwierdził Paweł.

Źródło: RMF FM