Po nieudanym puczu opozycji w Wenezueli nasilają się represje. Prezydent Maduro kontratakuje

Po tym, jak 30 kwietnia kilkudziesięciu wojskowych usiłowało pociągnąć za sobą armię Wenezueli do rebelii, na działaczy opozycji zaczynają spadać represje ze strony reżimu Maduro. Zatrzymano bliskiego współpracownika stojącego na czele opozycji Juana Guaido, a wobec kilku deputowanych wniesiono oskarżenia o wspieranie rebelii.

Sąd Najwyższy Wenezueli oskarżył o zdradę stanu, spisek i bunt m.in. trzech deputowanych opozycji. Wenezuelski wywiad SEBINA aresztował wczoraj wiceprzewodniczącego parlamentu Edgara Zambrano i 9 innych polityków za popieranie rebelii. Zambrano uważany jest za „prawą rękę” Guaido.

Edgar Zambrano, the vice president of the Venezuela's National Assembly and a close aide of opposition leader Juan Guaidó, was detained by intelligence service Sebin: #Venezuela https://t.co/SPLZMK7RcT pic.twitter.com/AZACmRNzxq

