Przekonywały, że „aborcja jest ok”. Na prowadzonym przez nich forum pojawiają się pytania o nielegalne środki poronne

Na stronie Fundacji Pro – Prawo do Życia pojawiła się informacja o kolejnym forum, na którym pojawiają się pytania o nielegalne środki poronne. Te konkretne prowadzą Natalia Broniarczyk, Justyna Wydrzyńska i Karolina Więckiewicz, które wystąpiły w głośnej kampanii „aborcja jest ok”. Sprawa została zgłoszona do prokuratury.

8 maja na facebookowej grupie pojawił się post Kamili z Poznania.

– Hej! Złożyłam zamówienie z Women on Web. Do teraz płatność walutowa nie przeszła, więc obawiam się długiego czasu oczekiwania. Antykoncepcja mechaniczna zawiodła, nie pomogła 2 tyg temu Ella One… Czy ktoś ma możliwość pomóc mi w tym tygodniu na weekend zorganizować przywracające okres leki? Wiadomo że nikt nie lubi czekać, jednak później nie mam co z dzieckiem zrobić, a już teraz gorzej się czuję – napisała Kamila.

– Kobieta chce więc zabić swoje nienarodzone dziecko w weekend, tak żeby jego rodzeństwo nic nie wiedziało. Nie wiadomo, co z ojcem – zauważa Fundacja Pro.

Jak zauważono, „dyskusja, póki co, toczyła się w temacie przelewu, jednak nie wiadomo czy w prywatnych wiadomościach nie oferowano kobiecie zabójczych tabletek”. Można też wysnuć takie wnioski na podstawie poprzednich podobnych sytuacji, które nagłośniła właśnie Fundacja Pro na innych forach.

Jak zapowiedzieli obrońcy życia, „screen z danymi (już nie zamazanymi) prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie udostępniony Policji i Prokuraturze”.

Źródło: stopaborcji.pl