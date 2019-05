Rakietowy pojedynek Korei Północnej i USA. Ostre strzelanie w tym samym czasie

W dniu dzisiejszym doszło do korespondencyjnego pojedynku między USA i Koreą. Oba kraje przeprowadziły testy rakietowe praktycznie w tym samym czasie. Różnicą był zasięg testowanych rakiet.

Korea Północna przeprowadziła w czwartek kolejne próby rakietowe. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu. Tym razem koreańskie wojsko wystrzeliło w krótkim odstępie czasu dwie taktyczne rakiety balistyczne. Rakiety przeleciały odpowiednio 420 oraz 270 kilometrów i spadły do Morza Japońskiego.

Praktycznie w tym samy czasie amerykańskie siły powietrzne przeprowadziły test międzykontynentalnej rakiety balistycznej Minuteman III. Air Force Global Strike Command poinformowało o tym fakcie za pośrednictwem Twittera.

Uzbrojona w głowicę ćwiczebną rakieta została wystrzelona ze znajdującej się w Kalifornii bazy Vandenberg Air Force Base. Start rakiety nastąpił 40 minut po północy czasu lokalnego. To druga taka próba na dystansie 10 dni i trzecia w tym roku.

Cel znajdował się około 6,759 km na Atolu Kwajalein w archipelagu Wysp Marshalla, gdzie położony jest rakietowy poligon Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site. Podobnie jak 30 kwietnia 2019 roku próbne strzelanie przeprowadzili żołnierze z 90th Missile Wing stacjonującego w F.E. Warren Air Force Base w Wyoming.

Warto pokreślić, że termin testu był znany już wcześniej, więc nie jest to odpowiedź na próbę przeprowadzoną przez Kim Dzong Una. Przygotowania do tego typu testów rozpoczyna się kilka miesięcy wcześniej.

LGM-30G Minuteman III to trzystopniowa międzykontynentalna rakieta balistyczna (ICBM) na paliwo stałe na wyposażeniu United States Air Force. Może przenosić 3 głowice termonuklearne W78 o mocy 350 kT na odległość do 13 000 kilometrów. Maksymalna prędkość osiągana przez rakietę wynosi 23 Ma. Rakieta znana jest z wyjątkowej dokładności: CEP wynosi zaledwie 200 metrów.

#Airmen from the 576 FLTS and @90thMissileWing test launched a #MinutemanIII #ICBM from Vandenberg AFB this morning. Check it out.https://t.co/jIQQAX4gIE pic.twitter.com/Jpo4ajFN5E

— AFGSC (@AFGlobalStrike) 9 maja 2019