Rząd PiS pośrednio finansuje zbrojenia Putina. Wilk i Winnicki z Konfederacji alarmują [VIDEO]

Tematem konferencji było „zwycięstwo Rosji nad polskim węglem dzięki PiS-owi”. Zwrócono uwagę, że „pisowskie media z Tomaszem Sakiewiczem, Goebbelsem PiS-u oskarżają Konfederację o prorosyjskość”, tymczasem to PiS jawi się jako realnie prorosyjskie gospodarczo ugrupowanie.

Jako pierwszy głos zabrał poseł Jacek Wilk. – Suwerenność energetyczna to jeden z najważniejszych obszarów suwerenności, bo co z tego, jeśli uważamy się za suwerennych, jeśli ktoś jest w stanie w każdej chwili zakręcić nam kurek albo wyłączyć prąd. Niestety, trzeba z wielką przykrością stwierdzić i bić na alarm, że PiS, które ma cały czas na ustach frazesy niepodległościowe, idzie w dokładnie odwrotnym kierunku – powiedział poseł Wilk.

– Liczby nie kłamią. W zeszłym roku prawie 20 mln ton węgla sprowadzono zza granicy, w większości z Rosji. Przypominam, że PiS zanim doszło do władzy, głosiło, że węgiel sprowadzany z Rosji to jest „finansowanie przemysłu zbrojeniowego Putina”. Co się teraz dzieje? PiS bije rekordy w tym procederze. A minister Grzegorz Tobiszowski i wiceminister energii odpowiedzialny za górnictwo jest grabarzem polskiego górnictwa – ocenił Wilk.

– Minister Tobiszowski morduje kolejne kopalnie i nazywa to „restrukturyzacją”. Ceny węgla oczywiście w Polsce rosną, przez to otwiera się rynek na węgiel zagraniczny, rosyjski. To oczywiście jest działanie niezgodne z polską racją stanu, działanie, które powoli niszczy polską suwerenność energetyczną – dodał.

Z kolei poseł Robert Winnicki podkreślił, że bezpieczeństwo energetyczne jest „kluczowe”, zaś „brak wypowiedzenia pakietu klimatycznego” podnosi koszty produkcji energii i zmusza do „wykładania miliardów z budżetu na dopłaty do cen energii”.

– Brak wypowiedzenia pakietu klimatycznego, który jest w interesie energetyki niemieckiej i francuskiej, to pierwszy zamach na polską suwerenność w wykonaniu partii rządzącej – powiedział poseł Robert Winnicki

Drugim zamachem nazwał niszczenie „dobrych, rentownych kopalni”. – Takie, które mogłyby dawać dochód i być rentowne. Pytam się pana Brudzińskiego, Kamińskiego, Błaszczaka, który jeszcze kilka lat temu żądał embarga na węgiel […]: kiedy pan zacznie wyłapywać tych ruskich agentów, którzy wpuszczają do Polski rosyjski węgiel? – pytał Winnicki.

Co na to pisowska propaganda? Odpowiedź jednego z internautów najlepiej podsumowuje całą sytuację.

Źródło: facebook.com