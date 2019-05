Sądy i administracja nakazują zniszczyć ponad 2 tys. butelek „ekologicznego” wina, bo jest „za kwaśne” i nie spełnia unijnych norm. Producent na skraju bankructwa

„Żółtą kamizelkę” można we Francji założyć z różnego powodu. Oto jeden z takich przykładów, który popycha na tą drogę właściciela winnicy. Prefektura departamentu Indre-et-Loire wydała dekret nakazujący producentowi naturalnych i ekologicznych win Sébastianowi Davidowi zniszczenie do 12 maja całej partii wina z rocznika 2016. Oznacza to dla niego bankructwo.

Tym razem warto stanąć po stronie winiarza. Zresztą petycję w jego sprawie podpisało we Francji już prawie 100 tys. osób.

Wszystko zaczęło się od kontroli agentów DGCCRF (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Kontroli Konsumpcji i Nadużyć) w październiku 2018 roku.

Kontroler znalazł w trzech butelkach wina z apelacji Saint-Nicolas-de-Bourgueil o nazwie „Coef” z rocznika 2016 zbyt dużą zawartość kwasu (21,8 na litr) przy dopuszczalnej normie UE, która dopuszcza maksymalnie wielkość 20. W związku z tym 2078 butelek o wartości około 50 tys. euro skonfiskowano.

David jednak nie odpuścił. Odkupił kilka butelek tego wina od swoich wcześniejszych klientów i przesłał je do laboratorium. Dwa wyniki kwasowości wina przedstawiły liczbę 19,3, czyli poniżej unijnej normy. Sprawa trafiła też do sądu.

WINE WORLD, PLEASE SIGN THIS @Change PETITION AND RETWEET TO SAVE SAVE SÉBASTIEN DAVID’S COEF 2016 CUVEE, WHICH IS CURRENTLY ON TRACK TO BEING TRAGICALLY POURED DOWN THE DRAIN… LITERALLY.https://t.co/4z23DFWxnRhttps://t.co/n1tt5ohqJi pic.twitter.com/2tmijPmXUL

— Christina Rasmussen (@Christina_SvR) May 7, 2019