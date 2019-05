Skandaliczne słowa wiceprezydenta Gdańska! Obwinia Polaków o współudział w wywołaniu II Wojny Światowej. To „Bezczelne fałszowanie polskiej historii”

Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak wypowiedział słowa, które są próbą obwinienia Polaków za współsprawstwo w wywołaniu II Wojny Światowej.

Grzelak powiedział: „A co było na początku? Na początku było słowo. Złe słowo. Słowo jednego przeciwko drugiemu. Złe słowo Polaka przeciwko innemu narodowi, Niemca przeciwko innemu narodowi. Europa została tym złym słowem podzielona.”

Te skandaliczne słowa, nie są oczywiście podyktowane niewiedzą wiceprezydenta Gdańska, ale świadomą wypowiedzią człowieka ze środowiska, które utożsamia się z proniemiecką polityką prowadzoną przez Donalda Tuska.

Ta wypowiedź spotkała z ostrą reakcją b. kandydata na prezydenta Gdańska, obecnego szefa klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska Kacpra Płażyńskiego.

„Jakieś polskie słowa, jakaś polska mowa nienawiści miały doprowadzić do wybuchu II wojny światowej”. – Powiem szczerze, że chyba w najnowszej historii Polski jeszcze żadna z osób publicznych w tak bezczelny sposób nie fałszowała polskiej historii. To jest rzecz zupełnie kuriozalna, niezwykła”. – powiedział Płażyński.

Zdaniem Płażyńskiego „takie słowa nigdy nie miały prawa paść”. – I to, że pan prezydent Grzelak później złożył takie wymuszone przeprosiny, to nie zmienia faktu, że w naszych oczach ta wypowiedź zdyskredytowała pana Grzelaka – podkreślił radny PiS.

„Ale jak zaobserwujemy to, co się dzieje w Polsce, to jednak wypowiedź ta wpisuje się również w inne wypowiedzi. Tak się składa, że pan Piotr Grzelak reprezentuje obóz polityczny, który w ostatnim czasie prowokuje. I mamy takich prowokatorów jak pan Leszek Jażdżewski, pan Grzelak, którzy wywołują bardzo trudne, wrażliwe tematy, w tym przypadku wręcz fałszując historię. I mamy ich patronów – mamy pana Donalda Tuska i panią (prezydent Gdańska) Aleksandrę Dulkiewicz” – dodał Kacper Płażyński.

