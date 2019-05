STOP447 nie tylko w Warszawie. 11 maja manifestacje w Berlinie, Sztokholmie, Waszyngtonie i w Chicago

Już pojutrze w sobotę stowarzyszenie Marsz Niepodległości organizuje wielki marsz przeciwko żydowskim roszczeniom wobec Polski pod hasłem #STOP447. Start o godz. 14 pod Kancelarią Premiera. Tego samego dnia odbędą się też manifestacje w Berlinie, Sztokholmie, Waszyngtonie i w Chicago.

11 maja ulicami Warszawy przejdzie marsz #STOP447. Organizatorzy zachęcają, by w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec uroszczeń środowisk żydowskich wobec Polski.

W maju zeszłego roku prezydent USA podpisał ustawę JUST, zwaną też popularniej ustawą 447. Rząd USA zobowiązał się w ten sposób do pomocy środowiskom żydowskim do odzyskiwania utraconego mienia na całym świecie i wspieraniu ich w podnoszeniu ich roszczeń.

Marsz rozpocznie się o godz. 14 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich 1/3. Manifestacja zakończy się najpóźniej o godz. 17 pod ambasadą USA przy ul. Pięknej.

Organizatorzy zachęcają, by przybyć wcześniej na miejsce zbiórki. Rozdawane będą wówczas materiały promocyjne, będzie można też złożyć swój podpis pod apelem sprzeciwu wobec ustawy 447.

Jak informuje Joanna Teglund, manifestacje 11 maja przeciwko ustawie 447 oraz żydowskim uroszczeniom wobec Polski odbędą się w kilku innych miastach świata.

O godz. 12 manifestacja rozpocznie się w Berlinie na Pariser Platz. O godz. 13 w Waszyngtonie pod Białym Domem. Równo z warszawskim marszem, o godz. 14 rozpocznie się manifestacja w Sztokholmie przy Dag Hammarskjölds väg 31. Z kolei o godz. 16 manifestacja STOP447 rozpocznie się w Chicago przy Daley Plaza.

