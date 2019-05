Świat na krawędzi wojny. Amerykańskie bombowce strategiczne B-52 przybyły na Bliski Wschód

Stany Zjednoczone zrealizowały swoją zapowiedź. Dwa amerykańskie bombowce strategiczne B-52H przybyły od bazy w al Udeid w Katarze. Kolejne dwa przybędą jutro.

Przedstawiciele amerykańskiego dowództwa na rejon Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej (CENTCOM) poinformowali dziś, że 2 bombowce B-52H Stratofortress wylądowały już na lotnisku w rejonie jego działania.

Chodzi o bazę w al Udeid zlokalizowaną w Katarze, a więc bezpośrednio nad Zatoką Perską i bardzo blisko Iranu.

Samoloty należą do 20 Ekspedycyjnej Eskadry Bombowej wchodzącej w skład 2 Skrzydła Lotnictwa Bombowego U.S. Air Force. Jednostka stacjonuje na co dzień w bazie lotniczej Barksdale Air Force Base w Luizjanie.

Amerykańskie bombowce wykonały transatlantycki lot w towarzystwie samolotów cystern KC-135 Stratotanker.

Zgodnie z opublikowaną przez CENTCOM informacją Bombowa Grupa Zadaniowa została wysłana w region jej działania po to by bronić amerykańskich sił i interesów w regionie.

Bombowce B-52H mogą wykonywać ataki strategiczne, zadania bliskiego i głębokiego wsparcia lotniczego (CAS i DAS) i operacje morskie.

Kolejne dwa samoloty mają przylecieć do bazy w al Udeid w Katarze 9 maja.

Decyzja o wysłaniu na Bliski Wschód grupy uderzeniowej okrętów wojennych i eskadry bombowców ogłoszona została w niedzielę przez doradcę prezydenta USA Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona.