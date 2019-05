To będzie cios dla Meghan i księcia Harrego. Ważna decyzja dotycząca ich syna

To już pewne. Archie Windsor nie będzie księciem. Informację potwierdziła Rebecca English, która zajmuje się rodziną królewską.

Urodzenie się w rodzinie królewskiej nie oznacza, że będzie się księciem. Ledwie Archie Harrison Mountbatten-Windsor został pokazany światu, a już ogłoszono, że nigdy nie zostanie księciem.

Informację potwierdziła za pośrednictwem Twittera Rebecca English, królewska dziennikarka. – Udało mi się potwierdzić, że Archie Harrison Mountbatten-Windsor nie będzie miał tytułu. Po prostu będzie Panem Archiem – poinformowała.

Taki stan rzeczy wynika z decyzji królowej. Elżbieta II w 2012 roku ogłosiła, że wszystkie dzieci Williama i Kate otrzymają tytuł księcia lub księżniczki. Nie było natomiast mowy o dzieciach Harryego, który jest dalej w kolejności sukcesji tronu.

Ponadto gdyby Harry i Meghan otrzymali propozycję tytułu książęcego dla Archiego, mają prawo go odrzucić.

Jednak mimo braku tytułu książecego, Archie może liczyć na wiele honorów i przywilejów.

I’ve had it confirmed Archie Harrison Mountbatten-Windsor will have no title. He will simply be Master Archie.. #Archie #Royalbaby

— Rebecca English (@RE_DailyMail) May 8, 2019