UFO istnieje i są na to niezbite dowody! Ufolodzy znaleźli je w XV-wiecznym obrazie

„Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem” – to właśnie to dzieło sztuki zdaniem ufologów przedstawia dowody na istnienie pozaziemskiej cywilizacji. Artysta, ich zdaniem, widział wówczas mityczną planetę X.

Do tej pory, nikt poza kulturoznawcami, nazbyt nie zachwycał się dziełem florenckiego malarza z XV wieku. Był to znany obraz, jednak nikt nie spodziewał się, że może przedstawiać tak ukryty przekaz.

Według ufologów, którzy dokładnie przyjrzeli się dziełu na nieboskłonie za postacią Maryi znajdują się dziwne plamy, które oznaczają UFO.

„Plama po prawej stronie ma kształt tarczy, zazwyczaj taki jak przybierają statki obcych” – czytamy w serwisie Vista News.

Zdaniem badaczy UFO o tym, iż jest to obiekt obcej cywilizacji świadczy również fakt, że promieniuje on światłem. W ich opinii to oznacza, że starają się oni nawiązać kontakt z ludźmi.

Według teorii promowanej przez ufologów, może w tym przypadku chodzić o Nibiru, nazywaną również planetą X, na której to żyć mają obce cywilizacje. Miała ona w tym czasie pojawić się bardzo blisko ziemi, przez co autor obrazu zamieścił ją na niebie.

źródło: Vista News / Wolność24.pl