Wojewódzki rozpoczyna sportową karierę? „Król TVN” ma już nawet specjalnego trenera

Kuba Wojewódzki zdecydowanie nie należy do najbardziej wysportowanych gwiazd telewizji. Patrząc na sylwetkę „Króla TVN” można pomyśleć, że siłownia czy jakiekolwiek inne sporty obchodzi szerokim łukiem. Jak się okazuje, fani gwiazdy mogą się mocno zdziwić.

Samochody, kobiety to główne namiętności Kuby Wojewódzkiego. Jedyny kontakt ze sportem, jak można się spodziewać, to ewentualna wizyta na stadionach czy halach w roli gościa specjalnego. Dzięki swojej popularności „Król TVN” zyskał jednak bardzo wiele kontaktów ze znanymi sportowcami, a to może zaowocować ciekawymi współpracami.

Na swoim profilu społecznościowym gwiazdor pochwalił się znajomością z Joanną Jędrzejczyk, przebywającą w USA polską fighterką MMA. Jak możemy przeczytać w opisie zdjęcia, Kuba Wojewódzki uczestniczył w treningu przygotowanym przez byłą mistrzynię świata federacji UFC. Wszystko to na sali jednego z najpopularniejszych klubów sportów walki, czyli American Top Team.

Wyobrażacie sobie Kubę Wojewódzkiego walczącego w klatce?

Źródło: Instagram.com/Kuba_wojewodzki_official / NCzas.com