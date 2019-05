Wojna w Syrii rozgorzała na nowo. Wojska Assada kontynuują ofensywę [VIDEO]

Wojska Syryjskiej Armii Arabskiej (SAA) kontynuują rozpoczętą przed kilkoma dniami ofensywę. Dżihadyści używają swojej najgroźniejszej broni.

Ofensywa wojsk Assada wspieranych przez rosyjskie lotnictwo rozpoczęła się 6 maja. Armia rządowa zaatakowała pozycje dżihadystów w prowincji Hama.

W pierwszych dniach ofensywy oddziały SAA wkroczyły do miast Al-Bana i Al-Janabra, a także zdobyły strategicznie położone wzgórze Tal Uthman. Po zaciętych walkach wojska Assada opanowały wczoraj miasto Kafr Nabudah.

#Syria: video showing Regime launching this morning initial assault (before entering) on town of #KafrNabuda (N. #Hama). pic.twitter.com/K2jwmU4EhO — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 8 maja 2019

SAA rozpoczęła także ataki w prowincji Latakia. Trwa ostrzał i bombardowania lotnicze w okolicy miasta Kabani.

Syrian army (SAA) bombs rebel positions in northern Latakia. Scary sound ..Local made heavy MLRS ? 🤔 via @Ozkok_ pic.twitter.com/OXakKM45Q0 — Harry Boone (@towersight) 8 maja 2019

Wojska Assada używają artylerii lufowej i rakietowej oraz czołgów. Na dużą skalę wykorzystywane jest także syryjskie oraz rosyjskie lotnictwo.

Tiger Forces burn militants in North Hama Video by Anna News reporter pic.twitter.com/1Bl00jhATJ — Yusha Yuseef (@MIG29_) 8 maja 2019

Walczący fanatycznie bojownicy Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), czyli syryjskiego odłamu Al Kaidy, sięgnęli po swoją najpotężniejszą broń – samobójców.

Dokonują oni ataków za pomocą tak zwanych SVBIED, czyli pojazdów wypełnionych materiałami wybuchowymi o bardzo dużej sile rażenia prowadzonymi przez kierowców samobójców.