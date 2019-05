Wygrał 25 milionów euro w europejskiego totolotka! Do rekordu jednak daleko

Wysłany na początku maja we francuskim departamencie Aube kupon z liczbami: 7 – 20 – 26 – 32 – 47 okazał się szczęśliwy w losowaniu gry liczbowej „Euromilion”. Padła na niego wygrana w wysokości 25 mln 24 tys. 461 euro (już po opodatkowaniu).

Jest to jedna z najpopularniejszych gier liczbowych nie tylko we Francji. Stworzono ja ramach integracji kontynentu w 2004 r. „Euromillions” przyciągnął ponad 20 milionów stałych graczy w dziewięciu krajach, w których tą grę wprowadzono (Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Irlandia, Austria, Szwajcaria, Luksemburg). W 2016 r. podjęto zakłady na sumę 1,4 mld euro, w rok wcześniej było to 1,5 mld.

Konkurencją dla „Euromiliona” jest loteria Eurojackpot, która została stworzona w 2012 r. i jest dostępna dla mieszkańców i obywateli: Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch oraz Polski. Tutaj maksymalnie można wygrać 90 mln euro (takie wygrane padły już w Czechach, Niemczech i Finlandii).

Wygrana francuskiego uczestnika w „Euromilionie” nie jest rekordowa. 27 października 2014 r. sumę 190 milionów euro wygrano w Portugalii. Wcześniej, w 2012 r. zainkasowano identyczną kwotę, ale była ona do podziału na dwóch Brytyjczyków. W 2012 w regionie Alp Maritimes we Francji anonimowy gracz, także w 2012 r. zainkasował jeszcze w listopadzie 170 mln.