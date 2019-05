Ziemkiewicz ostro o „ruskiej agenturze” w sprawie ustawy 447. Co na to Sakiewicz? [VIDEO]

Rafał Ziemkiewicz i Rafał Otoka-Frąckiewicz w programie „Polska na serio” telewizji wSensie rozmawiali m.in. na temat ustawy 447 oraz tego, czy temat w Polsce podnosi po prostu ruska agentura.

Otoka-Frąckiewicz zapytał Ziemkiewicza, czy jest „polskim nacjonalistą prorosyjskim”.

– Całe życie nie wiedziałem. Muszę zajrzeć na konto, czy tam wreszcie jakieś ruble transferowe nie wpłynęły, bo jak się okazuje, że przestrzeganie przed 447 to jest robota ruskich agentów, to głupia sprawa. Bo po całej tej kampanii, że to ruscy agenci chcą nas skłócić z najlepszymi sojusznikami, Ameryką, czy – wraca takie pojęcie, „sojusznik naszego sojusznika” – Izrael. Że nas chcą skłócić, że tamci żądają od nas jakichś pieniędzy, to w końcu wyszedł sam prezes Kaczyński i powiedział „ni kuta” – powiedział Rafał Ziemkiewicz.

– Nie powiedział wprost komu, ale powiedział, że nikomu na zachód nie damy nic. Zastanawiam się, dlaczego powiedział, że na zachód – zauważył Ziemkiewicz. – To tym na wschód jednak coś zamierza zapłacić? – pytał.

– Wszyscy się teraz zachwycają, że „prezes taki twardy”, po pół roku strusiej polityki – powiedział Ziemkiewicz. – Jest taki wierszyk Hemara, że im bardziej struś chowa głowę w piasek, tym bardziej wypina… co innego – ocenił publicysta.

– Taką politykę żeśmy uprawiali i uprawiamy ją nadal. Bo to takie pohukiwania są, że „nie oddamy nawet guzika”, ale nie jest konkretnie komu. Poza tym ja mam to doświadczenie jak z tą nowelizacją ustawy o IPN. Jak się zaczyna takie buńczuczne „nie oddamy ani guzika”, to zaraz się okazuje, że oddajemy nie tylko guzik, ale całe gacie – podsumował Rafał Ziemkiewicz.

Przypominamy, że już pojutrze w Warszawie odbędzie się wielka manifestacja STOP447 przeciwko roszczeniom żydowskim. Wydarzenie organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Marsz rozpocznie się o godz. 14 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich 1/3. Manifestacja zakończy się najpóźniej o godz. 17 pod ambasadą USA przy ul. Pięknej.

Organizatorzy zachęcają, by przybyć wcześniej na miejsce zbiórki. Rozdawane będą wówczas materiały promocyjne, będzie można też złożyć swój podpis pod apelem sprzeciwu wobec ustawy 447.

O strusiej polityce rządu i o tym, czy Rafał Ziemkiewicz jest prorosyjskim nacjonalistą i ruskim agentem – @R_A_Ziemkiewicz i @rafalhubert rozmawiają w najnowszym odcinku programu "Polska na serio".

🔴 Całość tutaj: https://t.co/5k2GeNZtva pic.twitter.com/QfSYRaMwhA — wSensie.pl (@wSensie) May 8, 2019

Źródła: twitter.com/nczas.com