A to sensacja! Zenek Martyniuk chce z wnuczki zrobić gwiazdę estrady! „Byłoby to spełnienie moich marzeń”

Zenek Martyniuk już teraz planuje swojej wnuczce przyszłość artystki. Podczas ostatniego wywiadu zdradził, jaki ma plan na karierę wnuczki. Ma się ona wzorować na Natalii Kukulskiej.

Król disco polo od trzech miesięcy jest dumnym dziadkiem. Jak podają media, pomaga swojemu synowi i synowej jak tylko może w opiece nad niemowlęciem. Co ciekawe Zenek nawet wcześniej kończy koncerty, by brać czynny udział w kąpaniu ukochanej Laury.

W wywiadzie udzielonym dla portalu interia.pl zdradził, że bardzo by chciał by jego wnuczka Laura tak jak on zajmowała się muzyką. Jak powiedział marzy o duecie z wnuczką.

Jako król disco polo już oświadczył, że zamierza z całych sił pomóc w karierze wnuczce. Powiedział, że będzie wzorował się na poczynaniach Natalii Kukulskiej.

„Byłoby to spełnienie moich marzeń na pewno. Czas pokaże. Natalia Kukulska zaczynała śpiewać w wieku sześciu lat. Jak Laura tyle będzie miała, to zobaczymy. Może coś wspólnie nagramy. Bardzo chciałbym!” – powiedział.

Jedno jest pewne trzymiesięczna Laura o swój los może, być spokojna – dziadek czuwa!

Źródło: Interia.pl