Amerykanie zajęli statek Północnej Korei! To cena za ostatnią rakietową próbę Kima

Kilka dni temu północnokoreański reżim wznowił swoje rakietowe ćwiczenia. Przeprowadzono test wyrzutni dalekiego zasięgu. Amerykańska odpowiedź na ten test przyszła szybko.

USA przejęły duży północnokoreański statek handlowy „Wise Honest”, który transportował węgiel z Korei Północnej, co stanowi pogwałcenie sankcji gospodarczych nałożonych na Pjongjang – podało w czwartek amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości.

Statek, który został zatrzymany w kwietniu 2018 roku przez władze innego kraju, zbliża się obecnie do wód terytorialnych USA – powiedział przedstawiciel resortu.

The Wise Honest, jeden z największych masowców w Korei Północnej, został wykorzystany do nielegalnego transportu węgla z Korei Północnej i dostarczenia ciężkich maszyn do KRLD.

Dzisiejsze działania cywilne to pierwsze w historii przejęcie północnokoreańskiego statku towarowego za naruszenie międzynarodowych sankcji” – powiedział prokurator USA Berman. „Nasze biuro odkryło plan Korei Północnej na eksport ton wysokiej jakości węgla do zagranicznych nabywców, ukrywając pochodzenie ich statku Wise Honest.

Źródło: PAP, Amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości