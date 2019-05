Angielska piłka zdominowała klubowy futbol! Finały tylko z angielskimi drużynami

W finale Ligi Europejskiej, tak jak w decydującym meczu bardziej prestiżowej Ligi Mistrzów, zagrają dwa angielskie kluby. W czwartek awans wywalczyły londyńskie ekipy – Chelsea oraz Arsenal, które okazały się lepsze od Eintrachtu Frankfurt i Valencii.

W finale LM 1 czerwca w Madrycie Liverpool zmierzy się z Tottenhamem Hotspur. Cztery drużyny z jednego kraju do finałów pucharowych rozgrywek w jednym sezonie dotarły po raz pierwszy w historii.

W obu czwartkowych meczach kibice na nudę nie mogli narzekać, choć ich przebieg bardzo się różnił.

W Walencji gospodarze stali przed bardzo trudnym zadaniem odrobienia strat po porażce 1:3 w pierwszym spotkaniu. „Nietoperze” objęły prowadzenie już w 11. minucie po golu Francuza Kevina Gameiro, ale cieszyły się z niego tylko sześć minut, bo wyrównał Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang.

Pięć minut po przerwie nadzieje Valencii na osiągnięcie korzystnego rezultatu praktycznie rozwiał Francuz Alexandre Lacazette. I choć po niespełna godzinie gry na 2:2 ponownie trafił Gameiro, to kolejne minuty należały do „Kanonierów”, a głównie Aubameyanga, który skompletował hat-tricka.

Trenerem Arsenalu od tego sezonu jest Unai Emery. Hiszpański szkoleniowiec Ligę Europejską wygrał trzy razy z rzędu w latach 2014-16, kiedy prowadził Sevillę.

W Londynie natomiast padły tylko dwa gole, ale za to do wyłonienia finalisty potrzebne były rzuty karne. Tak jak tydzień wcześniej we Frankfurcie mecz zakończył się bowiem remisem 1:1.

Po pierwszej połowie i golu Rubena Loftusa-Cheeka prowadziła Chelsea. W 49. minucie wyrównał jednak Serb Luka Jovic. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia.

W serii „jedenastek” pierwszy pomylił się Cesar Azpilicueta. Hiszpański kapitan „The Blues” podszedł do piłki jako drugi w swoim zespole, a jego strzał obronił Kevin Trapp. Później piłkarze Chelsea byli już bezbłędni. Pewnie swoje próby wykonali Włoch Jorginho oraz Brazylijczyk David Luiz, a w dodatku intencje gości zaczął wyczuwać Kepa Arrizabalaga, który zatrzymał uderzenia Austriaka Martina Hintereggera i Portugalczyka Goncalo Paciencii. Awans londyńczyków przypieczętował gwiazdor klubu Belg Eden Hazard, który prawdopodobnie latem odejdzie do Realu Madryt.

Finał LE w Baku zaplanowano na 29 maja. Końcowy triumf w LE oznacza nie tylko cenne trofeum, ale również prawo gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Dla Chelsea ten fakt nie ma znaczenia, bo na pewno zajmie miejsce w czołowej czwórce Premier League, co ma taki sam skutek. Arsenal natomiast na krajowym podwórku jest piąty, a szanse na wyższą pozycję ma tylko czysto matematyczne.

