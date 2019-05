Autonomiczne samochody zapewniają większa frywolność. Amerykańska gwiazda porno sprawdziła to osobiście [VIDEO]

19-letnia amerykańska gwiazda porno, Taylor Jackson, wykonała niezwykle niebezpieczny wyczyn ze swoim chłopakiem na przednim siedzeniu modelu Tesla X. Para korzystając, że auto samo się prowadzi, postanowiła dać upust swoim namiętnościom.

Nie tylko oddali się uciechom, ale także nagrali swoje igraszki na filmową taśmę. Film opublikowany w witrynie PornHub dla dorosłych stał się gorącym towarem. Film trwa 10 minut, podczas gdy w tym czasie ich elektryczny samochód o wartości blisko 400 tys. zł jechał przez osiedle domów ludzi w trybie autopilota.

„Wcześniej w tym roku byłam na wycieczce z moim chłopakiem i poprosił mnie o seks z nim podczas jazdy” – powiedziała Taylor, która mieszka w Los Angeles w Kalifornii.

„Oboje myśleliśmy, że było gorąco i żartowaliśmy, że zrobimy to ponownie i umieściliśmy na PornHub. Myśleliśmy, że ktoś musiał to zrobić wcześniej, więc sprawdziliśmy to, ale nie mogliśmy znaleźć ani jednego takiego filmu. Kilka tygodni później zapisałam się na konto PornHub i ten film był jednym z pierwszych filmów, które zrobiłam” – powiedziała porno-starletka.

Ta zabawa, która miała 2 mln wyświetleń, była jednak ryzykowna. Producent samochodu prosi kierowców, aby przez cały czas trzymali obie ręce na kierownicy, na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.

Mocno krytykowana nie tylko z tego powodu, Taylor beztrosko wyjaśniła: „Auto było prowadzone doświadczonego autopilota, więc czułam się bezpiecznie. Większość autostrady, na której byliśmy, była prosta. Raz tylko się przestraszyliśmy, kiedy, uderzyłam w kierownicę i wytrąciłem ją z trybu autopilota” – powiedziała starletka.

Źródło: The Sun