„Big Brother”: To koniec! Weganka i jej chłopak podjęli ważną decyzję. „Nie mam na to już sił”

Justyna Żak i Paweł Grigoruk podjęli ostateczną decyzję. Weganie nie chcą już dłużej brać udziału w „Big Brotherze”. Para wyprowadza się z domu Wielkiego Brata.

Justyna i Paweł wzbudzali ostatnio wiele kontrowersji. Najpierw decyzja producentów o wprowadzeniu chłopaka weganki do programu, a później koszmary Juszes i jej brak zaufania do Pawła. Najwidoczniej udział w show nie wpływał dobrze na ich związek.

Zarówno części uczestników, jak i internautów, nie spodobało się, że produkcja potraktowała Justynę w sposób uprzywilejowany – w końcu wszyscy mieszkańcy domu Wielkiego Brata tęsknią za swoimi bliskimi.

9 maja Justyna i Paweł ogłosili swoją decyzję o odejściu z programu. Podjęli ją po tym, co zobaczyli w pokoju multimedialnym. Wyświetlono im film, na którym pozostali uczestnicy obgadują ich za plecami.



– Ja mam poczucie, że wychodzimy z woli Wielkiego Brata. Że tak nas dojeżdżał wczoraj, przedwczoraj to zrobił to celowo – skarżył się Paweł.



– Patrzenie na te fałszywe uśmiechy, mówienie jak do ściany, bycie ciągle kosmitką i niezrozumianą. Nie mam na to już sił. Chcę wrócić do świata, w którym ludzie mnie inspirują, a nie tkwić w domu, w którym ludzie mi nie pasują – oświadczyła Justyna.

Justyna była jedną z trzech nominowanych do odejścia. Wcześniej była już nominowana, ale udało jej się zostać dzięki 1 proc. głosów.

