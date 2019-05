Cejrowski ostro rozprawia się z mitem socjalizmu. „Prowadzi do upadku gospodarczego i humanitarnego” [VIDEO]

W kolejnym programie „Studio Dziki Zachód” Wojciech Cejrowski w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim odniósł się do badań, według których Milleniasi skłaniają się ku socjalizmowi. Przytoczył przykład chylącej się ku upadkowi socjalistycznej Wenezueli.

– Wspominam Wenezuelę jako jeden z cudnych krajów, do którego chcę jeszcze wracać, ale czekam, kiedy upadnie. W ciągu 20 lat socjalizm zrujnował ten bogaty kraj, doprowadził do tego, że kobiety rodzą dzieci na poboczach, bo nie ma ani prądu, ani miejsca w szpitalu, ani do szpitala dojazdu. Ludzie polują na gołębie, koty i szczury w Caracas, bo nie mają co jeść. Nie tylko w Caracas – zaczął Cejrowski.

– Socjalizm zawsze na świecie prowadził do ruiny gospodarczej, a jak następuje ruina gospodarcza i zaczyna brakować rzeczy, to się odbiera prawa obywatelskie ludziom. Bo trzeba robić redystrybucję, jednemu dać kiełbasę, a drugiemu nie dać. Ludzi trzeba podzielić na grupy – którym kiełbasa należy się bardziej. Ostatecznie socjalizm prowadzi do upadku gospodarczego i humanitarnego – kontynuował podróżnik.

– Skąd ludzie uciekają? Z krajów socjalistycznych do „obrzydliwej”, kapitalistycznej Ameryki. Dostrzegam tutaj problem, gdyż pojawia się młode pokolenie, które kompletnie nic nie czyta. Opowiadają się oni za kandydatami, którzy zaczynają mówić o socjalizmie, że jest taki cudowny, że będzie za darmo college… Takie obietnice w praktyce nigdzie się nie sprawdziły. We wszystkich krajach, gdzie zainstalowano socjalizm, on upadł, a jeżeli jeszcze nie upadł, to z krajów tych ludzie uciekają do „obrzydliwych” państw kapitalistycznych – dodał.

– Socjalizm zawsze powstaje w kontrze do kapitalizmu. Dzieła Marksa, jego „Kapitał”, to była kontra wobec kapitalizmu. Socjalizm krytykuje kapitalizm, a potem ludzie uciekają z tych socjalistycznych ideałów do krajów kapitalistycznych, które miały być od socjalizmu gorsze – podsumował.