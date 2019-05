Ciąża Meghan kosztowała ponad milion dolarów! „W szpitalnym menu homar, ostrygi, foie gras i szampan”

Niewątpliwie dla Brytyjczyków wydarzeniem roku są narodziny kolejnego royal baby. Jak się okazuje, przygotowania do przyjścia na świat księcia Archiego były bardzo kosztowne. Szacuje się, że Meghan mogła wydać nawet przeszło milion dolarów.

Od ślubu z księciem Harrym Meghan dała się poznać jako bardzo wymagająca kobieta. Wszystko wokół niej musi być doskonałej jakości i dopracowane w najmniejszym szczególe. Teraz brytyjskie media robią bilans wydatków księżnej Sussex podczas ciąży.

Jak szacuje „The Sun Online”, Meghan mogła wydać nawet 800 tys. funtów, czyli ponad milion dolarów. Pieniądze poszły nie tylko na pobyt w luksusowym szpitalu, lecz także na baby shower w Nowym Jorku i urządzenie pokoju dla dziecka. Co więcej, Meghan podczas ciąży nie zapomniała o tym, żeby o siebie zadbać i korzystała z zabiegów odnowy biologicznej. W kosztach zawierają się także rachunki za ciążową garderobę.

Podczas ciąży brytyjskie media donosiły o kolejnych decyzjach przyszłych rodziców, które znacznie odbiegały od królewskiej tradycji. Tak też było w przypadku doboru szpitala, w którym na świat przyszedł synek pary książęcej Sussex.

Żona księcia Harry’ego chciała rodzić w domu, jednak w jej wieku taka opcja niosła za sobą spore ryzyko. Ostatecznie Meghan wybrała klinikę Portland Hospital w Londynie.

Tę klinikę wybrało już kilka sławnych matek. W jej murach rodziła m.in. Victoria Beckham, która według nieoficjalnych doniesień ma zostać matką chrzestną najmłodszego royal baby.

Potland Hospital, oprócz doskonałej opieki medycznej, zapewnia przyszłym mamom i ich rodzinom iście królewskie warunki. „Rodzice mogą oczekiwać posiłku, aby uczcić udany poród dzieci. W menu znajduje się homar, ostrygi, foie gras i szampan. Wszystkie dania serwowane są na srebrnej zastawie” – donosi „Daily Mail”.

To niesie za sobą oczywiście spore koszty. Za dobę pobytu trzeba zapłacić co najmniej 15 tys. funtów – czyli ok. 75 tys. zł.

Źródła: radiozet.pl/kozaczek.pl