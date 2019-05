„Król TVN” będzie wściekły! Cezary Pazura ujawnił prywatną rozmowę z Kubą Wojewódzkim

Po tych słowach Kuba Wojewódzki będzie wściekły! Popularny aktor Cezary Pazura ujawnił prywatną rozmowę z samozwańczym „Królem TVN”. W jego wypowiedzi padają słowa, co do których Wojewódzki wolałby, by nigdy nie ujrzały światła dziennego.

Kuba Wojewódzki to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce, który od lat prowadzi swój autorski program wcześniej na antenie Polsatu, a od kilkunastu lat w TVN. Samozwańczy „Król TVN” ma jednak również wiele sekretów.

O tych wiedzą jego przyjaciele, czyli w dużej mierze inni przedstawiciele elit III RP. Jednym z nich jest popularny aktor Cezary Pazura. Ten w swoim vlogu na YouTube odniósł się do pytania o „kryzys wieku średniego”.

Pazura odniósł się do tego, że starsi mężczyźni chętniej podrywają młodsze panie, przy okazji zdradził jeden z sekretów Kuby Wojewódzkiego.

– A to nie jest tak. Mnie to uświadomił Kuba Wojewódzki, jak mu sugerowali, że młode dziewczyny podrywa. On mówi: nie, ja podrywam zawsze te same. Zawsze mi się podobały dziewczyny, które mają 25 lat – powiedział aktor.

– A że on ma teraz pięćdziesiąt parę, no to trudno. Jemu zawsze się podobały dwudziestki piątki. No i jest w tym jakaś prawidłowość – dodał Pazura.

Źródło: otopress/youtube