Ludzie to mają fantazję! Nowe sposoby szmuglowania imigrantów. Do Ameryki pod deską rozdzielczą [VIDEO]

By dostać się do Stanów Zjednoczonych ludzie zrobią niemal wszystko. By przechytrzyć straż graniczną imigranci dopuszczą sie każdego fortelu. Fala imigrantów zarobkowych napiera na południową granicę USA. Tym razem chcieli dostać się do USA pod deską rozdzielczą!

Jak donosi FoxNews, w ostatnich dniach agenci Border Patrol podczas rutynowej kontroli zatrzymanego pojazdu na południowej granicy mocno się zdziwili. Odkryli oni bowiem nielegalnych imigrantów, których próbowano przewieźć w ukrytych dolach pod maską rozdzielczą samochodu.

Jak podaje Fox News, straż graniczna USA odkryła 43-letnią Meksykankę wciśniętą pod przestrzeń pod deską rozdzielczą, innym razem był to 30-letni imigrant.

Jedno zatrzymanie miało miejsce w pasie przygranicznym w Arizonie, drugi w Kalifornii. Jak podkreślają przedstawiciele Custom and Border Protection (CBP), wielką zasługę za wykrycie przemycanych nielegalnych imigrantów należy przypisać psom śledczym.

Specjalnie szkolone mają wywąchiwać narkotyki i broń, ale ostatnimi czasy coraz częściej ich nosy są detektorem na nielegalnych imigrantów.

Jak widać ludzie by dostać się do „raju” zrobią wszytko…

Źródło: Fox News/ Super Express