Mocna konferencja! Konfederacja i Michalkiewicz w Sejmie mówią PiS: „sprawdzam”! „To będzie najlepszy sprawdzian” [VIDEO]

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy przedstawiła projekt ustawy w sprawie amerykańskiej regulacji 447 dot. restytucji mienia bezspadkowego. Projekt Konfederacji przewiduje m.in., że Polska nie zadośćuczyni roszczeniom odnoszącym się do własności bezdziedzicznej.

Przyjęta przez Kongres USA i podpisana w maju 2018 r. przez prezydenta Donalda Trumpa Ustawa o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today — JUST Act, potocznie zwana ustawą 447), dotyczy zwrotu mienia bezdziedzicznego.

Poseł sejmowego Koła Konfederacji Jacek Wilk poinformował na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie, że projekt Konfederacji wskazuje w jaki sposób rząd powinien się obchodzić roszczeniami dot. mienia bezdziedzicznego w Polsce i ma związek z głośną amerykańską ustawą 447.

Zapewnił, że pod projektem podpisze się piętnastu posłów, w tym cała Konfederacja. Wilk podkreślił, że o podpisanie się pod projektem będą proszeni również politycy PiS. „To będzie najlepszy sprawdzian, jakie mają prawdziwe intencje w tej sprawie. Jeżeli rzeczywiście chcą się przeciwstawić tym bezpodstawnym roszczeniom, to nie ma problemu, aby ustawę podpisali” – podkreślił poseł.

Projekt ustawy przedstawił Stanisław Michalkiewicz, prawicowy publicysta i prezes Unii Polityki Realnej. Michalkiewicz, który jest autorem projektu podkreślił, że proponowana ustawa ma zabezpieczyć interes Polski. „Realizacja roszczeń dotyczących własności bezdziedzicznej doprowadziłaby do politycznego uzależnienia państwa polskiego, ale również do zdegradowania we własnym kraju narodu polskiego do trzeciej kategorii” – podkreślił publicysta.

Według niego projekt składa się z trzech artykułów. Pierwszy zobowiązuje Radę Ministrów do złożenia oświadczenia, że Polska nie zadośćuczyni, żadnym roszczeniom odnoszącym się do własności bezdziedzicznej; obowiązek taki Rada Ministrów miałaby niezwłocznie po wejściu ustawy w życie. Artykuł dugi zawiera sankcje wobec osób, które wbrew postanowieniom ustawy starałyby się realizować takie roszczenia: mają one podlegać karze z art. 129 Kodeksu karnego, który o mówi o tzw. zdradzie dyplomatycznej i przewiduje sankcję od roku do lat 10.

Poseł Marek Jakubiak (Konfederacja) wraził nadzieję, że projekt zostanie złożony przed najbliższym posiedzeniem Sejmu, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu. „Tego tematu nie ma co lekceważyć. Bardzo poważne środowiska żydowskie lobbują na rzecz pieniędzy, które są własnością Polaków. Dotyczy to praktycznie trzech budżetów narodowych. Ustawa taka musi być gwarancją bezpieczeństwa finansowego Polaków” – mówił Jakubiak.

Poseł Konfederacji i Lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki podkreślił, że dotychczasowe wypowiedzi polityków PiS, w tym Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, w tej sprawie „nie przekreślają roszczeń, które stanowią zagrożenia dla Polski”. „Potrzebne są rozwiązania prawne i potrzebna jest deklaracja polityczna” – podkreślił.

Jak wyjaśnił, taką polityczną deklarację powinien złożyć premier w obecności swojego amerykańskiego odpowiednika. „Powinien powiedzieć, że rząd Polski nie będzie realizował, żadnych roszczeń majątkowych organizacji żydowskich, wspomnianych w amerykańskiej ustawie 447. Tego oczekujemy od rządu” – powiedział Winnicki.

(PAP)