Niech już kończy! Program kulinarny Justyny Żyły to kompletna porażka. Tego nie da się jeść [VIDEO]

Justyna Żyła to osoba, która wywołuje u widzów telewizyjnych i internautów skrajne emocje. Pasuje zatem idealnie do mediów i z takiego założenia wyszli przedstawiciele telewizji Polsat Cafe, którzy zaproponowali nowej celebrytce program kulinarny. Sęk w tym, że była żona znanego skoczka popełnia masakryczne błędy w swoich produkcjach.

UwaŻyła – tak nazywa się youtubowy kanał Justyny Żyły na którym gotuje popularne polskie potrawy. Produkcja nie jest najwyższej jakości, a charyzma prowadzącej też pozostawia wiele do życzenia. Nie jest to jednak największy problem. Jak się okazuje, Żyła popełnia bardzo dużo merytorycznych błędów, które mocno wpływają na odbiór prezentowanych przepisów.

Najlepszym przykładem może być odcinek dotyczący popularnej zupy, a mianowicie flaków. Danie nie jest łatwe do przyrządzenia, a jeszcze trudniejsze jest wytłumaczenie odbiorcom, jak dobrze je przygotować. Niestety, celebrytka w 5 minutowym filmie gubi się wielokrotnie, a jej przepis jest wyśmiewany przez internautów.

Tragedia te flaki, i po co ten ocet? I gdzie są warzywa? i gdzie jest zasmażka?

Na “jarzynce”, bez warzyw?

Tragedia nie przepis. Przede wszystkim gdzie warzywa. Cztery razy odgotowane flaczki na koniec zupełnie stracą smak no i po co ten ocet. Przepis nijak się ma do polskich tradycyjnych flaków.

Mało dokładny przepis, powtarzamy 4 razy płukanie czy gotowanie?

Czytamy w komentarzach pod filmem. Wśród komentujących bardzo często znaleźć można osoby, które są zniesmaczone przepisem, ponieważ danie, które miało świetnie smakować, okazało się wielką klapą.

Co na to właściciele telewizji Polsat Cafe?

