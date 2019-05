Peja wygrał w sądzie! Telewizja musi przeprosić go za to, że wyemitowała jego teledysk [VIDEO]

Tego jeszcze nie było. Telewizja Eska musi przeprosić rapera Peję za to, że wyemitowali jego teledysk „Evergreen”.

Normalnie każdy artysta chce trafić do mediów ze swoją twórczością, co znacznie poprawia promocję i napędza nowych odbiorców. Ale nie Peja.

W 2013 roku Peja oraz Slums Attack wydali teledysk do utworu „Evergreen”. Był to projekt z okazji 20-lecia powstania grupy muzycznej. Miał on być dostępny wyłącznie w serwisie YouTube.

Jednak telewizja Eska Tv postanowiła wyemitować klip w swoim programie „Hip Hop Top 10”. To wkurzyło Peję, który – jak na niepokornego przedstawiciela ulicy przystało – poszedł ze sprawą do sądu.

– Mamy swój wizerunek, nie chcemy być kojarzeni z tą telewizją – mówił Dariusz Działek, autor muzyki do utworu.

Eska Tv zgłosiła apelację, ale sąd ją oddalił. Po pięciu latach proces się zakończył i – jak podaje poznańska „Gazeta Wyborcza” – telewizja musi przeprosić Peję. Oddalono jednak wniosek o wypłatę odszkodowania w wysokości 30 tys. zł, ponieważ nie można było wyliczyć szkody.

Poniżej teledysk „Evergreen”.

Źródła: o2.pl/youtube.com