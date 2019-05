PiS swoje, życie swoje. Padł ostatni państwowy PKS na Pomorzu Zachodnim

Prawo i Sprawiedliwość usilnie twierdzi, że przywracanie państwowych połączeń autobusowych to krok w dobrym kierunku. Tymczasem życie pokazuje coś zgoła odmiennego. Na Pomorzu Zachodnim upadł ostatni niesprywatyzowany PKS.

Państwowy PKS w regionie koszalińskim ogłosił upadłość. Jak poinformował PAP rzecznik szczecineckiego starostwa Piotr Rozmus, jest co najmniej czterech chętnych prywatnych podmiotów, gotowych wykupić państwowego bankruta.

Do podobnej sytuacji doszło w 2013 roku, kiedy sąd ogłosił upadłość PKS Świdwin. Na rynek weszli prywatni przedsiębiorcy i transport po dziś dzień funkcjonuje prawidłowo. – Busy docierają do tych najmniejszych miejscowości i nie ma takiej gminy, która byłaby pozbawiona komunikacji – powiedział PAP wójt gminy Świdwin Kazimierz Lechocki.

– Wiem, że w niektórych miejscowościach są to jeden czy dwa kursy na dzień i to tylko w dni powszednie. Na głównych trasach przelotowych Połczyn-Świdwin czy Kołobrzeg-Świdwin kursów jest więcej i są one także w dni wolne od pracy – dodał Lechocki.

To kolejny przykład dobitnie pokazujący przewagę instytucji prywatnej nad państwową. Prywatny przewoźnik zaplanuje koszty i rozkład jazdy tak, by był on opłacalny dla każdej ze stron. Państwowy, czerpiąc ogromne pieniądze z kieszeni podatników i tak doprowadza do bankructwa.

Mimo to, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zamierza wycofywać się ze swojej deklaracji. Jeden z elementów „piątki PiS” zakłada przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych. Na jakim etapie realizacji jest ten socjalistyczny postulat? – Obecnie trwa podział środków… – powiedział niedawno minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Źródło: nczas.com/PAP