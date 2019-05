Polska Fair Play Gwiazdowskiego jak Lewica Razem! Te dwa komitety otwarcie chcą wspólnej europejskiej armii

Portal latarnikwyborczy.pl zebrał odpowiedzi poszczególnych komitetów wyborczych na kolejne pytania dotyczące wyborów do eurokołchozu. Okazuje się, że niektóre pytania przynoszą zaskakujące odpowiedzi.

Pierwszym zaskoczeniem jest odpowiedź Konfederacji na pytanie o to, czy „Unia Europejska powinna nakładać kary finansowe na państwa członkowskie, które naruszają wolność mediów”. Wszystkie komitety były przeciwne temu pomysłowi oprócz Konfederacji, która wstrzymała się od głosu.

Bardziej zaskakujące jest jawne wyrażanie poparcia dla pomysłu wspólnej europejskiej armii. „Unia Europejska powinna dysponować wspólną europejską armią” to stwierdzenie poparły jedynie skrajnie lewicowa Lewica Razem i Polska Fair Play Roberta Gwiazdowskiego.

Wiosna i Lewica Razem to jedyne dwa ugrupowania, które wprost deklarują, że Unia Europejska powinna jeszcze bardziej ingerować w sprawy wewnętrzne Polski, a także eurokołchoz miałby prowadzić wspólną politykę zagraniczną.

Ponadto Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy jako jedyna wyraziła sprzeciw wobec pomysłu, by Unia Europejska dążyła do przyjęcia Ukrainy. Z kolie Konfederacja i Polska Fair Play to jedyne dwa komitety, które sprzeciwiają się zwiększeniu unijnego budżetu.

Prawo i Sprawiedliwość popiera natomiast zwiększenie wydatków pomocowych dla państw spoza Unii Europejskiej. Lewica Razem i Wiosna to jedyne dwa komitety, które uważają, że NIE należy odsyłać migrantów, którzy przybywają do Europy drogą morską.

„Obywatelom Unii Europejskiej, mieszkającym w innym państwie członkowskim, powinno być trudniej uzyskać tam pomoc socjalną” – z tym twierdzeniem zgadza się jedynie Konfederacja. Z kolei Konfederacja i PiS popierają większe odwoływanie się UE do chrześcijańskich wartości.

Jako jedyny odpowiedzi nie udzielił komitet Koalicja Europejska. Wszystkie odpowiedzi komitetów oraz możliwość wykonania własnego testu pod tym LINKIEM