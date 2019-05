Skandal na Placu Piłsudskiego! Działacz Obywateli RP wbiegł na Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej

W trakcie obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej, na szczyt Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej wbiegł Arkadiusz Szczurek, członek zarządu Obywateli RP, i rozwinął transparent „Ein Volk, ein Reich, ein Kaczyński – nie!”. Mężczyzna został sprowadzony przez policję i doprowadzony do najbliższej komendy.

Napis na banerze nawiązuje do sloganu hitlerowskiej Trzeciej Rzeszy „jeden naród, jedna Rzesza, jeden wódz”.

Arkadiusz Szczurek to członek zarządu Obywatele RP, organizacji słynącej z wielu lewackich manifestacji. Ostatnio wspierają m.in. obrzydliwą akcję, przedstawiającą Matkę Boską Częstochowską w tęczowej aureoli. Szczurek w miniony piątek brylował również podczas wykładu Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim.

Do haniebnego incydentu doszło tuż po godzinie 9 w trakcie obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Po mszy złożono kwiaty pod pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej przy placu Józefa Piłsudskiego. Gdy uczestnicy obchodów dochodzili do Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, na monument wszedł mężczyzna. Kiedy wreszcie skończysz tę szopkę? Dziewięć lat, kiedy przestaniesz oszukiwać ludzi? Gdzie jest wrak? – zawołał do prezesa partii rządzącej.

Został odprowadzony do policyjnego wozu. Prawdopodobnie odpowie za znieważenie pomnika.

Po 9:00 na Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej wbiegł mężczyzna, rozwijając na jego szczycie transparent. Został on przez policjantów doprowadzony do jednej z komend. Czynności prowadzone są w kierunku art. 51 k.w. Oceną prawno-karną treści transparentu zajmie się prokurator. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) May 10, 2019

Źródło: nczas.com/Twitter/PAP