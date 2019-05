Skandal w TVN-ie! Środa atakuje telewizję i Olejnik! „Coś się niedobrego dzieje ze stacją TVN”

No tego stacja TVN się nie spodziewała! Frontalny atak na nich przeprowadziła królowa polskich feministek i lewactwa – prof Magdalena Środa. „Coś się niedobrego dzieje ze stacją TVN, płynie w kierunku Polsatu a Polsat już się wita z gąską to znaczy z kaczką. Źle się dzieje!” – napisała na swoim Facebooku.

Magdalena Środa twierdzi, że TVN jest za mało lewicowy i nie może zrozumieć, że Monika Olejnik w programie „Kropka nad i” nie zachwycała się Leszkiem Jażdżewskim.

Przypomnijmy, że 3 maja przed wykładem szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego przemówienie wygłosił redaktor naczelny wspieranego przez niemiecki rząd pisma „Liberte” Leszek Jażdżewski. Wtedy on w chamskich i obrażających katolików słowach zaatakował polski Kościół.

Jego wystąpienie wywołało falę komentarzy. O słowa które wówczas padły pytała ich autora Monika Olejnik. Jażdżewski był jej gościem w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24.

„Chciał pan przyćmić Donalda Tuska? Chciał pan mieć swoje 5 minut?” – pytała Leszka Jażdżewskiego Monika Olejnik w programie „Kropka nad I”. w dalszej części rozmowy dziennikarka pytała redaktora naczelnego „Liberte” „kto jest świnią” z jego wystąpienia.

„Dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą wstanie zdobyć władzę nad duszami Polaków. Ale rywalizacja na inwektywy i złe emocje z nimi nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Trzeba zmienić zasady gry” – mówił Jażdżewski o duchownych i katolikach.

„Największy problem z szumem wokół Leszka Jażdżewskiego polega na tym, że on nic szczególnego nie powiedział. Nie była to wypowiedź ani obraźliwa, ani cyniczna, ani oszczercza, ani kłamliwa. A takich jest przecież mnóstwo. Reakcja na jego mowę pokazuje jak daleko zaszła nasza autocenzura i strach przed wolną myślą, w jak bardzo nienormalnych czasach żyjemy: gdzie zwykła szczerość jest skandalem a uczciwość intelektualna – aktem heroizmu”

„Jeszcze rozumiem potępienie Schetyny, który jest politykiem strachliwym i bez wyobraźni (obecnie potwornie boi się utracić kościółkowy PSL) ale zachowanie Moniki Olejnik, która pokornieje przy Bieleniu, zachwyca się Giertychem i atakuje (jak przekupa) Jażdżewskiego – jest absolutnym skandalem.”- kontynuuje w swoim wpisie Środa.

„Nie pamiętam jej tak agresywnej przy bonzach PiSu. Może pora by zmieniła stację? W ekipie Kurskiego z pewnością nie musiała by zapraszać młodych intelektualistów… W ogóle coś się niedobrego dzieje ze stacją TVN, płynie w kierunku Polsatu a Polsat już się wita z gąską to znaczy z kaczką. Źle się dzieje!.” – kończy.

Źródło: Facebook: Magdalena Środa