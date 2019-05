Ten człowiek nie ma wstydu! Marcin Najman ogłosił koniec kariery, ale wraca do MMA. Zobacz trening „El Testosterona” [VIDEO]

Wczoraj zakończyła się już definitywnie moja przygoda z boksem zawodowym w roli zawodnika – pisał 29 kwietnia Marcin Najman w specjalnym oświadczeniu po kolejnej przegranej walce. Jeśli ktoś myśli, że to koniec jednego z najpopularniejszych „sportowców” w kraju, to jesteście w błędzie. Zaledwie kilka godzin później, na profilu społecznościowym udostępniono kolejne materiały wideo z przygotowań do walki MMA w nowo powstającej federacji FFF.

Nie ma czasu na grymasy. Marcin Najman – Nie do zdarcia! Po ostatniej walce, po której do dziś serce mi pęka, zmieniłem wszystko – czytamy na profilu społecznościowym boksera-celebryty.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że przeciwnikiem „El Testosterona” będzie to Paweł „Trybson” Trybała, zawodnik MMA znany przede wszystkim z udziału w telewizyjnym show „Warsaw Shore”. Walka została oficjalnie ogłoszona, a sam Najman stwierdził, że nie jest to dla niego pojedynek sportowy.

Na facebookowym profilu opublikowano nagrania wideo, które mają pokazać, jak poważnie Najman podchodzi do treningów i walki.

Źródło: FB.com/Marcin.Najman / NCzas.com