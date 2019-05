Tragiczny wypadek motocyklisty. Uwaga drastyczne nagranie! [VIDEO +18]

Co tam się stało! Do bardzo groźnego wypadku doszło na ul. Jana Pawła II w Jarosławiu. Do sieci trafiło nagranie z monitoringu, na którym uchwycono moment zdarzenia. Widać na nim, jak obok poszkodowanego motocyklistę przejeżdża kilka samochodów. Nikt nie próbuje udzielić rannemu mężczyźnie pomocy.

Jak podaje policja, 82-letni kierowca smarta, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 28-letniemu motocykliście. Wtedy miało dojść do tragedii. W celu uniknięcia zderzenia, kierujący jednośladem najechał na chodnik, a następnie na znak drogowy. Mężczyzna trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami.

Co nie najlepiej świadczy o nas jako społeczeństwie, to fakt, że wiele osób przeszło obojętnie obok rannego. Nie zareagował także jeden z klientów stacji benzynowej, który znajdował się niemal tuż obok poszkodowanego mężczyzny leżącego na chodniku.

Na miejscu wypadku pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci wykonali oględziny miejsca wypadku i uczestniczących pojazdów. Motocykl zabezpieczono na policyjnym parkingu. Kierowca Smarta miał być trzeźwy.

Samo zdarzenie zostało uchwycone na nagraniu z monitoringu, które trafiło do sieci. Ale uwaga! Nagranie jest drastyczne – nie oglądaj jak nie masz 18 lat!

Źródło: wykop.pl/ Policja.pl