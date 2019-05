Ukryty koszt 500 plus. Każdy dołoży do niego ponad 2500 tysiąca złotych! Efekt jest mizerny

Senat poparł bez poprawek nowelizację 500 plus. Po rozszerzeniu świadczenia na pierwsze dziecko, każdy pracujący będzie dokładał 2,5 tys. zł rocznie do rządowego programu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat. Ustawa trafi do podpisu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Obecnie świadczenie przyznaje się na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze wypłacane jest tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością. Po nowelizacji, 500 plus będzie bez kryterium dochodowego – 500 zł na dziecko otrzyma każdy, bez względu na zarobki. Program na nowych zadach obejmie 6,8 mln dzieci.

Skutki programu 500 plus podaje Raport Forum Obywatelskiego. Są to: brak stałego wzrostu urodzeń, wyłączenie ponad 100 tys. kobiet z rynku pracy oraz rosnące koszty dla budżetu państwa. Zdaniem ekspertów, po rozszerzeniu programu najwięcej skorzystają nam nim najbogatsi.

Podsumowano także ogólne koszty programu. Przez trzy lata, czyli od kwietnia 2016 roku (początek funkcjonowania programu) do końca kwietnia 2019 roku na 500 plus wydano już z budżetu państwa 70 mld zł. Tylko 37 proc. pieniędzy trafia do rodzin ubogich. Na zniwelowanie skrajnego ubóstwa dzieci wystarczyłoby ponad 12 proc. środków przeznaczanych przez państwo na 500 plus. Najbogatsze rodziny otrzymują z programu około 1,5 mld zł.

Po rozszerzeniu świadczenia na pierwsze dziecko, każdy pracujący Polak będzie dokładał do rządowego programu 2,5 tys. zł rocznie. Wzrosną też obciążenia gospodarki podatkami, które mają zwiększyć się z 33,2% PKB do 37,5% PKB w 2020 roku.