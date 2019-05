Wyciekła tajna notatka. WikiLeaks: Kaczyński zobowiązał się do spłaty roszczeń żydowskich. „To jedynie kwestia czasu”

Portal medianarodowe.com dotarł do notatki ze spotkania Kaczyński – Ash z 12 stycznia 2009 roku ujawnionej przez WikiLeaks. Treść notatki wskazuje, że decyzja dotycząca spłaty roszczeń żydowskich już zapadła, a Polska klasa polityczna jest co do tego zgodna.

– Prawo będzie przyjęte. Decyzja już zapadła. Nikt wpływowy w polskiej polityce nie będzie tego kwestionował. To jedynie kwestia czasu – powiedział Jarosław Kaczyński na tajnym spotkaniu z ówczesnym ambasadorem USA w Polsce Victorem Ashem, donosi portal medianarodowe.com.

Dokument ujawniony przez WikiLeaks to raport ze spotkania w Warszawie Jarosława Kaczyńskiego z Victorem Ashem. Raport zawiera wiele wątku, a jest wśród nich także ten dotyczący restytucji mienia żydowskiego.

Poniżej fragment notatki opublikowany przez portal medianarodowe.com:

RESTYTUCJA MIENIA PRYWATNEGO

7. (C) Odpowiadając na pytanie, Kaczyński powiedział, że jest „przekonany”, iż Sejm uchwali przepisy prawa, dotyczące rekompensat za konfiskaty II wojny światowej i ery komunizmu. Dodał: „Prawo będzie przyjęte. Decyzja już zapadła. Nikt wpływowy w polskiej polityce nie będzie tego kwestionował. To jedynie kwestia czasu.” Wyjaśnił też, że jeśli notowania akcji spadną, rząd RP nie będzie w stanie wygenerować odpowiednich funduszy, pochodzących z prywatyzacji dużych przedsiębiorstw państwowych. Głośno rozważał czy dwudziestoprocentowa rekompensata, przewidziana przez obecnie obowiązujące przepisy prawa, będzie satysfakcjonującą odpowiedzią. Zauważył, że jako premier spotykał się z szeroką gamą opinii ze strony zaangażowanych środowisk żydowskich. Kaczyński powiedział także, że byłoby lepiej, gdyby porozumienie z organizacjami żydowskimi zostało osiągnięte przed uchwaleniem prawa, ale przyznał, że może to potrwać od dwóch do trzech lat.

Ogólnonarodowa manifestacja przeciwko nieuprawnionym roszczeniom żydowskim już w sobotę 11 maja o godz. 14:00, Al. Ujazdowski 1/3 w Warszawie.

Źródło: medianarodowe.com