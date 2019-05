„Zatrzymanie Podleśnej od tęczy jak zamach w Paryżu”. Upławy myślowe kandydata Koalicji Europejskiej Andrzeja Szejny [FOTO]

Różni dziwni ludzie kandydują do Parlamentu Europejskiego. Jedni jak Biedroń mają nienormatywną orientację seksualną, inni jak Andrzej Szejna z SLD nienormatywną orientację intelektualną. Wg działacza postkomunistycznej formacji zatrzymanie Ewy Podleśnej można porównać do zamachu terrorystycznego na redakcję „Charlie Hebdo”, w którym zabito 12 osób, a 11 raniono.

Mecenas Szejna postanowił podzielić się z ludzkością swymi upławami myślowymi na temat zatrzymania przez policję Ewy Podleśnej. Działaczka LGBTWC zasłynęła tym, że w ubikacjach i na śmietnikach rozklejała wizerunki Matki Boskiej z tęczą będącą symbolem środowisk LGBTSLD.

Dla działacza postkomunistycznej formacji działania policji porównywalne są z tymi islamistów, którzy w 2015 roku dokonali zamachu na redakcję paryskiego magazynu „Charlie Hebdo”. Terroryści zabili wówczas 12 osób, a 11 ranili.

„Zapytam otwarcie: Czym różni się, oprócz skali przemocy, nasłanie, przez @jbrudzinski, policji o 6.00 rano, na autorkę #MatkaBoskaTeczowa od ataku islamskich terrorystów na tygodnik Charlie Hebdo w 2015 roku, za karykaturę Mahometa? – dopytuje na Twitterze dociekliwy Szejna.

No własnie, czym się różni. Nie podejmujemy się wyjaśnić temu „kandydatu” Koalicji Europejskiej Szejnie. Tutaj nic już nie pomoże. Jak ktoś zadaje podobne pytania, to z założenia wiadomo, że nic mu się nie da wytłumaczyć. Jak np. idiocie wyjaśniać czym się różni rozsądek, umiar, myślenie od bezbrzeżnej głupoty uprawianej na Twitterze.

Wpis kandydata Szejny został wyszydzony przez portal „wPolityce”, więc dało mu to asumpt do porównania redakcji portalu do islamistycznych zamachowców, którzy z zimna krwią zabili 12 osób

„Przykry, frontalny atak w sieci, na mnie, za wytknięcie prawicowym bigotom od #MatkaBoskaTeczowa, ich mentalnego powinowactwa z radykalnym muzułmanami obrażonymi karykaturą Mahometa. Nic dziwnego, wszak do „hejtu” nawołuje ich organ @wPolityce_pl. – pisze dalej kandydat Koalicji Europejskiej Szejna.

Stąd już wiadomo, że to nie było chwilowe zamroczenie, ucisk mózgowy, czy jak to tam nazwiemy. Szejna, kandydat Koalicji Europejskiej ma tak na stałe.

I pomyśleć, że obywatele mogą go wybrać by reprezentował ich w Parlamencie Europejskim.

