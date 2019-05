Zwrot w małżeństwie Wiśniewskich. Michał zmienił zdanie? Słowa Dominiki Tajner rozwiewają wątpliwości

Rozwód małżeństwa Wiśniewskich to w zasadzie niekończący się serial. Do niedawna media plotkarskie obiegały kolejne żale wylewane przez jedną bądź drugą stronę. W ostatnim czasie pojawiły się jednak zupełnie inne informacje, mogące sugerować, że do rozpadu związku nie dojdzie.

Jest to dla mnie bardzo trudna sytuacja. Bardzo go kocham, ale w związku są dwie osoby i samemu nie można zrobić nic… Michał złożył pozew o rozwód po wielu miesiącach przemyśleń. Tak zdecydował. Ja muszę to uszanować. Mam złamane serce – mówiła jeszcze kilka tygodni temu Dominika Tajner-Wiśniewska.

Kobieta mało udzielała się w mediach, jednak, gdy już dochodziło do krótkich rozmów, to najczęściej z jej ust padały słowa ogromnego żalu i smutku. Było tak m.in. dlatego, że jak informowały media plotkarskie, Tajner-Wiśniewska była jedną z niewielu osób, które starały się pomóc Michałowi Wiśniewskiemu w podupadającej karierze i problemach finansowych.

Chwilę po publikacji nowej piosenki Wiśniewskiego pt. „Z nikim nie jest tak” dziennikarze Super Expressu poinformowali, iż prawdopodobnie wokalista Ich Troje postanowił wycofać wniosek rozwodowy, aby spróbować po raz kolejny związać się z Tajner-Wisniewską.

Do sprawy odniosła się sama zainteresowana.

Nic nie wiem na ten temat. Moim zdaniem to mało prawdopodobne. Teraz cały czas poświęcamy mojemu synkowi – powiedziała serwisowi plejada.pl była partnerka muzyka.

Tym samym, jak można się domyślać, temat powrotu pary do siebie, nie ma nic wspólnego z prawdą.

Źródło: Plejada.pl / NCzas.com