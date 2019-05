Żydowska organizacja oburzona protestem przeciwko ustawie 447. Dopatruje się w nim antysemityzmu i rozsiewa propagandę

Plaga polskiego antysemityzmu rozlewa się po świecie, tak sparafrazować można komunikat Światowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Żydowskiego, który trafił do mediów na całym świecie. Jak można się domyślać, chodzi o protest przeciwko ustawie 447.

Protesty obejmowały antysemickie plakaty i wypowiedzi, włączając oskarżenia o to, że Żydzi popełniali przestępstwa przeciw Polakom w czasie Holokaustu i domagające się odszkodowań od Żydów – można przeczytać w komunikacie WJRO.

Jednocześnie przypomniano, że Polska podpisała w 2009 roku niewiążącą prawnie deklarację z Terazinu o „wadze restytucji”mienia żydowskiego skonfiskowanego bądź niszczonego przez Niemców w latach 1933-1945.

Co nie zaskakuje, w informacji rozsyłanej mediom pojawiły się również odniesienie do działań polskich polityków, w tym także premiera Mateusza Morawieckiego. Przypomniano m.in. wypowiedź z 4 maja, w której to Prezes Rady Ministrów miał stwierdzić, że sprawa roszczeń do mienia pożydowskiego została „ostatecznie rozwiązana”.

Wcześniej, bardzo podobne zdani wyraził kierownik ds. operacji WJRO, który to napisał, iż członkowie tejże są „zaskoczeni i zawiedzeni” stanowiskiem polskiego rządu. Gideon Taylor przypomniał, że w 1960 roku PRL i USA wzięły na siebie regulowanie kwestii mienia żydowskiego, w zamian za 40 mln dolarów przekazane przez komunistyczny rząd. Taylor pisze, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie uchwalił specjalnej ustawy „o restytucji lub odszkodowaniu za własność odebraną przez nazistów w czasie Holokaustu i/lub następnie znacjonalizowane przez komunistów”.

Przypomnijmy, marsz STOP 447 odbędzie się w najbliższą sobotę. Uczestnicy zgromadzą się w sobotę o godz. 14 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Następnie przejdą przed Ambasadę Stanów Zjednoczonych. Mniejsze protesty zapowiedziane są także w innych miastach, również poza granicami Polski m.in. w Waszyngtonie i Nowym Jorku.

Ogólnonarodowa manifestacja przeciwko nieuprawnionym roszczeniom żydowskim już w sobotę 11 maja o godz. 14:00, Al. Ujazdowski 1/3 w Warszawie.

Źródło: Kresy.pl / NCzas.com