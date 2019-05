„30 lat minęło a gra wciąż ta sama. My rozbijemy ten układ”. Mocny spot Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy [VIDEO]

– Okrągły Stół stworzył układ, który trwa do dziś. Role rozstały rozpisane, a układ z Magdalenki wciąż ma się świetnie. W udawanym sporze jedni bronią postkomunistycznego układu, a drudzy udają antykomunistów – alarmuje Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy w najnowszym spocie wyborczym.

– 30 lat minęło a gra wciąż ta sama. Zmieniają się barwy, a postacie wciąż te same. Role zostały już dawno rozpisane. W udawanym sporze jedni bronią postkomunistycznego układu, a drudzy grają fałszywych antykomunistów – zaczyna spot Grzegorz Braun.

– Na listach Koalicji Europejskiej roi się od byłych komunistów. Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller, Dariusz Rosati, Danuta Hubner, Michał Boni, Marek Belka to tylko pierwsze z brzegu przykłady – mówi dalej w spocie Konfederacji.

– Również PiS, który obiecywał dekomunizację i rozliczenie postkomuny, jest środowiskiem głęboko przesiąkniętym przez ludzi poprzedniego systemu. Obłuda PiS-u nie zna granic. Twarzą rzekomo antykomunistycznej reformy sądownictwa, zostaje komunistyczny prokurator – kontynuuje Braun.

– Czołowymi postaciami byli komunistyczni aparatczycy tacy jak Jasiński, Kazimierz Kujda, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolki czy Andrzej Kryże. Układ dogadany w Magdalence i przy Okrągłym Stole ma się dobrze i został trwale zakonserwowany – mówi dalej.

– My rozbijemy ten układ. Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy – kończy Braun, a my widzimy zachętę do głosowania 26 maja na listę numer 1.