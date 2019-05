AgroUnia na Marszu #STOP447! Kołodziejczak wprost: „W obronie polskiej ziemi nie potrafią stanąć elity polityczne”

W Warszawie od godziny 14 trwa Marsz #STOP447, który przyciągnął ponad 20 tysięcy osób. Przed startem marszu przemawiał m.in. lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. Ten mówił o konieczności obrony polskiej ziemi i użył bardzo ciekawego porównania.

– Dziś będąc tutaj musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Możemy dzisiaj tutaj być i stać, tylko dzięki temu, że na przestrzeni wieków byli w Polsce tacy ludzie jak Wy, tacy ludzie jak My. Dziś przestajemy mówić ja, Ty, Wy, dziś mówimy: My! – zaczął Kołodziejczak.

– Dzisiaj możemy walczyć o Polską ziemię, w której rozkochuje się cały świat (…) Nie ważne czy po tę ziemię będą wyciągać rękę Niemcy, Rosjanie czy ktoś inny. My będziemy jej bronić niezależnie od tego, kto będzie jej robił – dodawał.

– W polskiej ziemi rozkochują się wszyscy, tak jak rozkochują się w polskiej kobiecie. Nie tylko dlatego, że jest piękna, ale między innymi dlatego, że jest płodna. Tak samo Polska ziemia jest bardzo płodna, oni to widzą. A co obserwujemy w Polsce? W obronie polskiej ziemi nie potrafią stanąć elity polityczne, które nie zasługują na to, żeby tymi elitami być – podkreślał lider AgroUnii.

– Dziś musimy bardzo uważać na to, by jakikolwiek krok, który stawiamy dzisiaj nie był krokiem w narożnik. Dziś potrzebujemy gospodarza. Ci którzy zajmują najwyższe stanowiska nie czują tej roli, oni nie czują tej odpowiedzialności, że są gospodarzami tego kraju. Polska kolejny raz zostaje na tym najwyższym szczeblu z ludźmi, którzy nie czują się gospodarzami kraju, który reprezentują i nie potrafią powiedzieć: NIE! – mówił Kołodziejczak.

Źródło: YouTube: wRealu24