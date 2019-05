Biznesmen oferuje miliony, aby poślubić jego córkę. Kusząca oferta, warunek jest tylko jeden [FOTO]

Tajlandczyk Arnon Rodthong to biznesmen, który zbudował ogromny majątek na plantacjach owoców durian. 58-latek, jak twierdzi, ma tylko jedno marzenie, zapewnić córce dobrą przyszłość i znaleźć jej dobrego męża. Kandydatowi proponuje 10 milionów bathów tajskich, czyli 300 tysięcy dolarów.

Chcę, żeby ktoś zadbał o moją firmę i zapewnił jej przetrwanie. Nie chcę osoby z tytułem licencjata, magistra czy filozofa. Potrzebuję pracowitego człowieka. Nie musi być wykształcony. Ważne, by chciało mu się pracować, to wszystko. Gdy tylko doczekam się zięcia, przepiszę mu wszystkie swoje aktywa – stwierdził Rodthong.

Co więcej, milioner zapewnia, że jego 26-letnia córka Karnsita jest nie tylko singielką, ale także dziewicą.

Gdy przyjaciółka pokazała mi wpis mojego ojca, byłam zaskoczona, jednak muszę przyznać, że jest to całkiem zabawne (…). To prawda, że jestem singielką. Jeśli mam za kogoś wyjść, chciałabym, żeby był to pracowity i dobry mężczyzna, który będzie kochał swoją rodzinę – odpowiedziała Karnsita Rodthong, pytana przez dziennikarzy.

Patrząc na zdjęcia, które odnaleźć można w mediach społecznościowych, trzeba przyznać, że po 26-letnią kobietę ustawią się prawdziwe kolejki.

Źródło: ladbible.com / NCzas.com