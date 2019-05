Genialny wpis Mariusza Pudzianowskiego. Tym obrazkiem rozbawił internautów i pokazał dystans do siebie [FOTO]

O tym, że Mariusz Pudzianowski ma poczucie humoru i potrafi się śmiać również z siebie, przekonywaliśmy się wielokrotnie. W wielu wywiadach były mistrz świata w strongman, a obecnie zawodnik MMA, potrafił zażartować ze swoich życiowych poczynań czy wcześniejszych wypowiedzi.

Jednym z kultowych tekstów Pudzianowskiego, który na stałe wpisał się w internetowe memy i hasła rzucane przez internautów jest stwierdzenie – To by nic nie dało. Zdanie padło chwilę po zakończonych zawodach strongman w USA i tłumaczyło brak zwycięstwa. Teraz jednak często wykorzystywane jest w zupełnie innych sytuacjach.

Jak się okazuje „To by nic nie dało” pasuje również do zupełnie innej dyscypliny sportowej, czyli do piłki nożnej. Trzeba przyznać, że takie połączenie wywołuje uśmiech wśród chyba wszystkich, którzy choć trochę kojarzą piłkarskie wydarzenia w Europie.

Trzeba przyznać, że fakt, iż Mariusz Pudzianowski udostępnił takowy mem wskazuje, że zawodnik jest w nadal świetnej formie, jeśli chodzi o humor i żarty z samego siebie. Niewielu celebrytów, zapewne, byłoby stać na wrzucenie obrazka, który ewidentnie podśmiewuje się z tekstów, który sam zainteresowany wypowiedział.

Źródło: Facebook.com/mariusz.z.pudzianowski / NCzas.com