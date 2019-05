Korwin-Mikke o negocjacjach PiS z Przedsiębiorstwem Holocaust. „Ofiarowano im pół miliarda z tych pieniędzy i dlatego to robią”

W Warszawie od godziny 14 trwa Marsz #STOP447, który przyciągnął ponad 20 tysięcy osób. Na koniec marszu pod ambasadą USA przemawiał m.in. prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke. Zdradził on z czego wynikają nieuprawnione roszczenia wobec Polski oraz zdradził swoją teorię na temat tego, dlaczego rząd podejmuje rozmowę z Przedsiębiorstwem Holocaust.

– Jesteśmy pod ambasadą Stanów Zjednoczonych. To kiedyś był kraj wolności, tak było. Jak jest wolność, to w wolności często powstają różni cwaniacy, jeden założył kopalnię srebra, gdzie nie było srebra, inny wydobywał ropę gdzie nie było ropy i ludzie tam zarabiali. Powstało też Przedsiębiorstwo Holocaust – zaczął Korwin-Mikke.

– I ludzie żyli nieźle z tego, że wyciągali pieniądze z bogatych Żydów i Niemców pod pretekstem pomocy ofiarom Holocaustu, ofiary Holocaustu mieli pieniądze, ci cwaniacy sobie żyli, Niemcy mieli czyste sumienie. Niestety skończyły się ofiary Holocaustu – kontynuował prezes partii KORWiN.

– Ofiar Holocaustu już nie ma. Minęło już 70 lat (…) Ofiar tych już nie ma i cwaniacy postanowili znaleźć kolejnych frajerów, którzy im zapłacą. No i oto padło na Polskę. Wiadomo że frajerzy, to zapłacą. A więc były takie przygotowawcze manewry, że to Polacy są winni, bo to obozy na polskiej ziemi, Polacy pomagali, a w ogóle to zapłaćcie – dodawał.

– Nie płaci się spadku tym, którzy umarli bezspadkowo. Ale uważajcie, oni wpadli na nową formułę. Otóż trzeba zapłacić potomkom tych, którzy umarli bezpotomnie. Taka jest nowa formuła płacenia ofiarom Holocaustu – podsumował lider Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy.

Korwin-Mikke przedstawił również swoją wersję dotyczącą tego dlaczego rząd w ogóle z tymi ludźmi rozmawia. – Są różne teorie. Jedni mówią, że to po prostu durnie, drudzy mówią że są to tchórze. A ja sobie myślę, że to są po prostu normalni ludzie. Ofiarowano im pół miliarda albo miliard z tych pieniędzy i dlatego to robią – powiedział Korwin-Mikke.

Źródło: YouTube: eMisjaTV